"NMPD vēsturē tas notika pirmoreiz." Cipule par mobilo morgu izveidi un "šī laika kontrastiem"

Cipule raksta, ka Vecgada vakarā pulksten 23.47 viņa esot parakstījusi nestuvju izsniegšanas atļauju no valsts materiālajām rezervēm mobilā morga izveidošanai.

"Brīvdienās nestrādā kapi, nestrādā apbedītāji. Līdz ar to tas ir izaicinājums slimnīcām un morgiem, papildus ir nācis klāt Covid-19. Šis apstāklis lika mums plānot," LTV "Panorāma" stāstīja slimnīcas Patoloģijas centra vadītājs Valdis Miķelsons.

"Ietekmējāmies no Amerikas, no Vācijas, no Skandināvijas valstīm, kur šādi risinājumi jau pirmie bija Itālijā. Mums ir mobilais morgs, nodrošinām visu temperatūru, un tas mums palīdz šajā krīzes situācijā," sacīja Miķelsons.