"Kāpēc Bertāna līmeņa spēlētājs saņem piecu gadu kontraktu?" Apskatnieki par latvieša sniegumu šosezon un līgumu

Vašingtonas "Wizards" pēdējos mačos ir spējusi atgriezties uz panākumu takas, tomēr sezonas ievadā tika piedzīvoti pieci zaudējumi pēc kārtas. Savukārt latviešu uzbrucējs Dāvis Bertāns vēl pagājušajā nedēļā izteicās, ka viņa fiziskā forma esot aptuveni 60-70% no optimālās.

Tāpat apskatnieki arī apsprieda to, ka "Wizards" organizācijai kā tādai nav tālākas nākotnes plāns, kas vairākkārt jau ir atspoguļojies pieņemtajos lēmumos par līgumu izsniegšanu. Šis temats abus ekspertus atkal atgrieza pie Bertāna jautājuma.

Apskatnieks savilka paralēles starp savu darbu un basketbolista pienākumiem, norādot, ka viņš spēles vēro no mājām, lai gan ir iespēja to darīt arī klātienē, bet tas viņu neatbrīvojot no atbildības radīt kvalitatīvu gala produktu.