Džasmins Brāmbats, urologs no Floridas štata ASV, portālam minējis, ka "lielākā daļa vīriešu ir gana "apdāvināti". Lielākais stress nāk no nemitīgas sevis salīdzināšanas ar porno industrijas zvaigznēm, kas nav adekvāti".

Lai arī varētu šķist, ka šis mīts eksistē tikai Holivudas komēdijās, patiesi ir vīrieši, kuri uztraucas par to, ka ilgstošs seksa trūkums var būt nāvējošs. Par to var liecināt arī sēklinieku palikšana tumšākā krāsā - tas ir saistīts ar to, ka pēc uzbudinājuma no šīs ķermeņa daļas neteik pienācīgi aizvadītas asinis, kas parasti notiek pēc ejakulācijas. Gadījumā, ja ir novērojams šis simptoms, risinājums ir vienkāršs - jānodrošina ejakulācija.