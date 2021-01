Kādus tarifus Latvijas mobilo sakaru nodrošinātāji piemēro Apvienotajā Karalistē pēc breksita?

Kā aģentūrai LETA pauda "Bite Latvija" pārstāve Una Ahuna-Ozola, šī sakaru nodrošinātāju klientiem no 1.janvāra saglabājušies līdzšinējie - "viesabonē kā mājās" noteikumi. "Tas nozīmē, ka sakarus saziņā ar Lielbritāniju un Gibraltāru klienti var lietot tāpat kā līdz šim, saskaņā ar izvēlēto tarifu plānu. Patlaban izmaiņas tarifu plānos nav paredzētas, ja tādas tiks plānotas, tad mēs par tām savus klientus informēsim likumā paredzētajā kārtībā," teica Ahuna-Ozola.

Savukārt "Latvijas mobilais telefons" (LMT) pārstāvis Valdis Jalinskis pauda, ka LMT klientiem no jaunā gada spēkā stājušās tarifu izmaiņas pakalpojumu izmantošana, kā arī saziņai no Latvijas ar šīm valstīm. Piemēram, tarifu plāna "Brīvība" lietotājiem zvaniem un īsziņām no Latvijas uz Lielbritāniju un Gibraltāru tiek piemēroti jauni tarifi - par zvaniem jāmaksā 0,29 eiro par minūti, par īsziņām - 0,08 eiro gabalā.