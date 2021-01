Februārī diskutēs par Tērbatas ielas atvēlēšanu vasarā tikai gājējiem

"Pagājusī vasara rāda, ka Tērbatas ielas pārvēršana par gājēju ielu ir bijusi ar pozitīvām emocijām no iedzīvotājiem. Februārī diskutēsim par to, kādi šovasar ir sagaidāmi labiekārtojumi gājējiem, tai skaitā kāda izskatīsies Tērbatas iela," norāda Pilsētas attīstības komitejas priekšsēdētāja Inese Andersone (JV).

2020.gadā Rīgas pašvaldība pirmo reizi izmēģināja pilsētas vasaras ielas ideju, uz vienu mēnesi, no 17.jūlija līdz 16.augustam, slēdzot transporta satiksmi Tērbatas ielā posmā no Elizabetes ielas līdz ieejai Vidzemes tirgū un atvēlot to gājējiem un riteņbraucējiem, ielu tirdzniecībai un dažādiem pasākumiem.