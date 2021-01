Piešķir 7,11 miljonus eiro Covid-19 ietekmes uz psihisko veselību mazināšanai

No minētās summas 589 788 eiro tiks novirzīti, lai organizētu atbildīgos darbiniekus ārstniecības iestādē par ārstniecības personu psihiskās veselības stāvokļa monitorēšanu un procesa uzraudzību Covid-19 pandēmijas laikā. Savukārt 714 734 eiro tiks izmantoti, lai veicinātu psihoemocionālās komandas izveidi ārstniecības iestādēs. Savukārt 318 435 eiro tiks piešķirti, lai nodrošinātu līdzmaksājuma kompensēšanu no valsts budžeta līdzekļiem psihiatriem par pacientu attālinātu konsultāciju sniegšanu.

Ņemot vērā jaunu pakalpojumu izveidi, daļa no tiem būs pieejama no gada vidus, daļa - jau ātrāk - pavasarī. Trīs aktuālākie pakalpojumi VM ieskatā paredz, ka no šī gada vidus ģimenes ārsti savam pacientam varēs nozīmēt valsts apmaksātas līdz pat desmit konsultācijas pie psihologa vai psihoterapeita.