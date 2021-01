Izteikts priekšlikums bērnu uzturlīdzekļu nemaksātājiem paredzēt piespiedu darbu

Politiķis norāda, ka valsts atgūtie līdzekļi Uzturlīdzekļu garantijas fondā ir "nepielūdzami zemi" ar minimāliem uzlabojumiem pēdējos gados, kas nozīmē, ka ir jādomā par daudz efektīvākiem instrumentiem, kā tos atgūt no bērnu uzturlīdzekļu nemaksātājiem.

Publisko izdevumu komisijas deputāti uzklausījuši Uzturlīdzekļu garantijas fonda informāciju par valsts izmaksāto līdzekļu atgūšanas dinamiku no personām, kas apzināti izvairījusies no bērnu uzturlīdzekļu maksāšanas. Līdzšinējā tendence liecina, ka parādnieku skaits, kuru vietā valsts izmaksājusi uzturlīdzekļus pēdējos trīs gados, ir ar pieauguma tendenci - no 40 000 2018.gadā līdz 42 500 pērn, norāda politiķis.