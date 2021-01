Kopš Covid-19 pandēmijas sākuma ar vīrusu saslimuši 4000 sociālo centru klienti un 146 miruši

Līdz šīs nedēļas sākumam Covid-19 skāris 80 sociālās aprūpes centrus - 13 valsts un 67 pašvaldību un privātos. SPKC dati liecina, ka tur fiksētā inficēšanās veido 10,4% no visiem gadījumiem valstī, saka Labklājības ministrijas Sociālo pakalpojumu departamenta direktors Aldis Dūdiņš.

Covid-19 saslimstība aprūpes centros strauji pieauga rudeni. No oktobra līdz decembrim saslimušo skaits palielinājās 50 reizes - no 66 līdz 3184, liecina ministrijas apkopotie dati. Arī šobrīd vīrusa izplatība slēgtajās iestādēs turpinās - jaunākie SPKC dati rāda, ka nu jau inficējušies vairāk nekā 5000 aprūpes centru klientu un darbinieku.

"Ja paprasa kādam aprūpes centrā, jā, viņi māj ar galvu. Viņi zina, ka klientu plūsma ir jānodala, ka slimo ar veselo nedrīkst likt kopā, ka tas klients, kurš atgriežas no ārpuses, ir obligāti paturams novērošanā noteiktās dienas. It kā to visi zina, bet brīžiem praktiskā izpilde klibo," situāciju skaidro Dūdiņš.