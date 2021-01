Pētījums: "Cilvēces priekšā ir masveida izmiršana"

Pētījumā 17 zinātnieku komanda no ASV, Meksikas un Austrālijas apraksta trīs galvenās krīzes, kas skar dzīvi uz Zemes: klimata pārmaiņas, bioloģiskās daudzveidības samazināšanos un pārapdzīvotību. Citējot vairāk nekā 150 pētījumu, zinātnieku komanda spriež, ka šīs trīs krīzes, kas tuvākajā nākotnē, visticamāk, tikai pieaugs, mūsu planētas nākotni padara krietni drūmāku, nekā cilvēki uzskata. Zinātnieki saka, ka apdraudēta ir arī cilvēce.

Jaunā pētījuma mērķis nav rāt un biedēt vidējo pilsoni par to, ka viss ir vējā. Drīzāk šajā pētījumā ir skaidri aprakstītas briesmas, kas draud mūsu planētai, lai cilvēki (cerams, arī politiķi) tās sāktu uztvert nopietni un sāktu rīkoties, pirms ir par vēlu.

"Mēs neaicinām padoties. Mēs cenšamies sniegt līderiem īstu "auksta ūdens šalti", lai viņi saprastu mūsu planētas stāvokli. Tas savukārt ir vajadzīgs, lai varētu sākt veidot plānu, kas ļautu izvairīties no drūmās nākotnes," rakstīts pētījumā.

Pētnieku komanda vēsta, ka drīzumā Zeme būs krietni mazapdzīvotāka. Kopš zemkopības rašanās pirms 11 tūkstošiem gadu, Zeme ir zaudējusi aptuveni 50% no visiem planētas augiem un 20% no dzīvnieku bioloģiskās dažādības. Ja tā turpināsies, tad izmiršanu tuvākajā nākotnē var piedzīvot vismaz 1 miljons no Zemes 7 līdz 10 miljoniem augu un dzīvnieku sugu, vēstīts jaunajā pētījumā.