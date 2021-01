KNAB: Nav pamata diskutēt par iespējamu nekvalitatīvu biroja darbu Magoņa lietā

"Nav ne mazākā pamata diskutēt par iespējamu nekvalitatīvu KNAB darbu, turklāt jau no pirmās kriminālprocesa sākšanas dienas cieši sadarbojāmies un darbības saskaņojām ar prokuratūru," norādīja Cīrule.

Tiesu praksē ir vairāki gadījumi, kad pirmās instances tiesas kukuļošanas darījumos iesaistītās personas attaisnojušas, taču augstākās tiesu instances ir pieņēmušas notiesājušus spriedumus, kas rezultējušies ar reāliem cietumsodiem. Viens no šādiem piemēriem ir arī tā sauktajā "Latvenergo" lietā.

Apsūdzības pamatā Magonim bija divu darbību kopums, proti, viņš saņēmis naudu, lai sekmētu, ka "LDz" meitas sabiedrība SIA "LDz Ritošā sastāva serviss" iepirktu no Osinovskim piederošā AS "Skinest Rail" četras dīzeļlokomotīves. "Otrajā darbībā viņš apsūdzēts par to, ka tiksies ar "Krievijas dzelzceļa" prezidentu un panāks labvēlīga lēmuma pieņemšanu Osinovska interesēs, proti, Krievijas lokomotīves tiks remontētas Daugavpils rūpnīcā," norādīja tiesā.