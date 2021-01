Raidījums: Mākslinieka Vilipsona ģimenei krāpnieku dēļ policija grib atņemt dzīvokli

Nelielu dzīvokli Rīgā, Zirņu ielā, mākslinieks Vilipsons ar sievu iegādājās 2017. gadā, samaksājot par to vairākus desmitus tūkstošus eiro. 2019. gadā pienāca vēstule no Valsts policijas, kurā bija rakstīts, ka dzīvoklis ir arestēts kādas izmeklēšanas ietvaros.

Sazināties ar izmeklētāju un iegūt informāciju par aresta iemesliem nav bijis viegli. Pamazām Vilipsonu ģimene uzzināja, ka viņu iegādātais dzīvoklis pirms gandrīz 10 gadiem, iespējams, izkrāpts, viltojot testamentu. Pēc tam tas divas reizes tika pārdots tālāk, līdz to nopirka Vilipsons.

Taču ar arestu nekas nebeidzas. Policijas izmeklētājas Ingas Šalajevas vietā apjomīgo lietu tagad izmeklē Gita Zeltiņa. Viņa pagājušā gada nogalē ierosināja tiesai Vilipsona dzīvokli atzīt par noziedzīgi iegūtu un konfiscēt to par labu cietušajam – šajā gadījumā atdot Latvijas valstij.

"Tad nu sanāk kopējā bilance tāda, ka mūsu ģimene ar savu naudu, ar savu dzīvokli atdodam cietušajai personai Latvijas valstij - Valsts ieņēmumu dienesta personā - visu. Mēs samaksājam par šiem noziedzniekiem, kurus vēl kaut kad tiesās. Mēs nebijām tiesīgi no valsts saņemt informāciju, lai šo dzīvokli neiegādātos. Tas ir tas, kas šobrīd notiek," secināja Indra Vilipsone un piebilst, ka "skumjākais šajā stāstā ir tas, ka mēs tiešām izdarījām visu pēc likuma."

Cik zināms "de facto", lietas materiālos minēts, ka 2011. gada vasarā pie notāres ieradās trīs sievietes. Vienai no tām mirusī Zirņu ielas dzīvokļa īpašniece it kā bija atstājusi mantojumu. Abas pārējās apliecināja, ka testaments ir īsts - nelaiķe to sastādījusi viņu klātbūtnē.