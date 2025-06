Smiltenes novadā par domes priekšsēdētāju ievēlēts "Progresīvo" pārstāvis Labanovskis

Visvairāk jeb četras vietas domē ieguvusi Nacionālā apvienība (NA), kuras līderis Edgars Avotiņš iepriekšējā sasaukumā atkāpās no domes priekšsēdētāja amata. No NA saraksta ievēlēts arī Mikus Dubickis, Baiba Šķērīte un Vairis Tralla.

No JV saraksta ievēlēta līdzšinējā domes priekšsēdētāja Astrīda Harju, kura no pēdējās vietas sarakstā pakāpusies uz pirmo, Plētiens un Abrāmovs, no "Progresīvajiem" mandātu saņēmis Putrālis, Ervins Labanovskis un Palma, bet no Latvijas Zaļās partijas (LZP) saraksta vēlētāji mandātu uzticējuši Aināram Mežulim, Aļeksējevam un Veldrem.