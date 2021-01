Pēc uzvaras pār Alvarezu Makgregors bija nostājies uz ceļa, kas viņu vestu pretim vietai diskusijās par visu laiku labāko MMA cīkstoni. Šobrīd, lai to atkārtotu, būtu nepieciešams uzvarēt vairākus augstākā kalibra cīkstoņus pēc kārtas, un arī ar to, visticamāk, nebūtu gana, jo ir piedzīvotas pārāk daudz neveiksmes, kuras no rezumē vairs neizdzēst.