Valmierā Covid-19 dēļ darbu pārtraukušas deviņas grupas piecos bērnudārzos

No jauna saslimšana ir konstatēta bērnudārzos "Buratino" un "Vālodzīte" struktūrvienībā "Krācītes". Katrā no šīm iestādēm līdz 5.februārim ir slēgta viena grupiņa.

Vienam no vecākiem, kuru bērns ir karantīnā, lai nodrošinātu bērna pieskatīšanu, ja to nav iespējams apvienot ar attālināto darbu vai atrast citu pieskatītāju, jāsazinās ar ģimenes ārstu un jāatver B slimības lapa. Savukārt vienam no vecākiem, kuru bērns konkrētās grupas PII pirms karantīnas noteikšanas neapmeklēja, proti, bērns nav noteikts kā kontaktpersona, un kuram būtu tagad jāatsāk apmeklēt PII grupiņa, karantīnas laikā ir iespēja saņemt vienreizēju slimības palīdzības pabalstu.