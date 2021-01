Atklājums vienā no baisākajām vēstures mīklām. Zinātnieki nākuši klajā ar iespējamu izskaidrojumu Djatlova pārejas incidentam

Jaunā pētījumā, ko publicējis zinātniskais žurnāls "Communications Earth and Enviroment", pētnieki norādījuši uz datiem, kas izvirza teoriju, ka mīklaino notikumu iemesls varētu būt bijusi maza izmēra lavīna.

Ir neskaitāmi raksti, grāmatas un dokumentālās filmas, kurās izvirzītas teju neskaitāmas teorijas par to, kas īsti notika Urālu kalnos 1959. gada 2. februāra vakarā, kad bojā gāja Igora Djatlova vadītā deviņu Urālu politehniskā institūta studentu slēpotāju grupa.

Septiņu vīriešu un divu sieviešu slēpotāju grupa pārgājienā devās 1959. gada 23. janvārī. 16 dienu laikā viņi plānoja veikt aptuveni 305 kilometrus, šķērsojot Ziemeļurālu kalnus. Pārgājiena beigās bija plānots no ciemata, kur noslēgtos pārgājiens, nosūtīt telegrammu uz mājām, tomēr tas nekad nenotika.

Vēlākajās dienās tika atrasti vēl trīs slēpotāju līķi, to starpā - arī Djatlovs. Atlikušie četru slēpotāju līķi tika atrasti tikai maijā, kad bija nokusis sniegs.

Pētnieki norādījuši, ka, lai arī lavīnas izveidošanās dotajos apstākļos bijusi visai mazticama, to varēja izraisīt "četru būtisku faktoru kopsumma". Šajā gadījumā izšķirīga bijusi telts atrašanās vieta - tā novietota mazliet pie mazliet stāvākas nogāzes, lai pasargātu grupu no vēja. Uzslejot telti, grupa tāpat ir izraisījusi plaisu sniega segā, kas varēja atdalīties.

Viens no pētījuma autoriem, Aleksandrs Puzrins, žurnālam "National Geographic" ir minējis, ka virtuālais modelis uzrādījis aptuveni piecmetrīga sniega gabala lavīnas iespējamību - tas paskaidrotu to, kādēļ grupas dalībnieki uzreiz nav miruši no gūtajiem ievainojumiem.