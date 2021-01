"de facto": Latvija izgaismojas šaubīgā finanšu platformas uzņēmumu shēmā

Par to, ko nevar pārbaudīt pats, Uzņēmumu reģistrs gan var vērsties tiesībsargājošās iestādēs, un "de facto" zināms, ka tā arī noticis. Valsts policijā apliecināja, ka par šo gadījumu notiek resoriskā pārbaude.

"Mēs vērtējam no tā viedokļa, ka uzņēmums ir reģistrēts Latvijā un mēs vērtējam viņu aktivitātes Latvijā. Mēs īsti nevērtējam, ko viņi dara Meksikā vai kādā citā valstī. Bet, protams, lai detalizēti izvērtētu uzņēmumu, viņa sadarbības partnerus, visu šo darbības shēmu kopumā, mēs arī skatāmies arī citu iesaistīto uzņēmumu lomu un pienesumu. Tā kā tas viss ir tāds komplekss vērtējums," skaidroja FKTK Licencēšanas daļas vecākais juriskonsults Ingus Valtiņš.

"Protams, ir dažādi sarkanie karodziņi, kam var pievērst uzmanību šādos gadījumos, cik darbiniekus šāds uzņēmums nodarbina. Vai tas vispār pirmšķietami atbilst tam, cik finanšu pakalpojumu sniedzējam būtu jānodarbina, lai efektīvi nodrošinātu šāda pakalpojuma sniegšanu. Saprotams, ka finanšu pakalpojumu sniedzējiem ir nepieciešamas arī nopietnas IT infrastruktūras, lai nodrošinātu šo pakalpojumu drošību. Un vēl viena lieta ir šī uzņēmuma apgrozījums, " viņš skaidro.

No "Iban Wallet" pārstāvjiem skaidrojumu par darbību īsti nav iespējams iegūt. Reģistros norādītais Latvijas uzņēmuma tālrunis neeksistē. Dibinātājs Marks Antonijs Hurrs uz e-pastu neatbildēja, bet "Iban Wallet" sabiedrisko attiecību pārstāve Laura Estrada e-pastu sarakstē norādīja, ka viņi ir nevis investīciju platforma, bet programmēšanas uzņēmums, kas nodrošina tirgus vietni citiem.

Par to, kāpēc Latvija izvēlēta kā "Iban Wallet" pārstāvošā uzņēmuma reģistrācijas vieta, Estrada ilgi vairījās atbildēt. Pēc vairākkārtējiem atgādinājumiem tomēr sniegt atbildes uz konkrētiem jautājumiem, sacīja, ka viens no valdes locekļiem nācis no Latvijas. Dibinātājs un valdes loceklis gan tolaik bija tikai viens - jau minētais Lielbritānijas pavalstnieks.