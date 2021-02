Ruks: Komandantstundas kontroli nereti raksturo pārkāpēju bravūra, agresivitāte un tiesiskais nihilisms

"Faktiski katru nedēļas nogali konstatējam arī tādus iedzīvotājus, kas vienlaikus pārkāpuši ne tikai Covid-19 ierobežojumus, bet arī ikdienu regulējušos normatīvos aktus. Piemēram, ir gadījumi, kad automašīnas vadītājs braucis dzērumā un viņa vadītajā spēkratā atrodas cilvēki no dažādām mājsaimniecībām. Bēdīgākais ir tas, ka cilvēki skaidri ir informēti par valstī patlaban noteikto kārtību, taču apzināti to pārkāpj," uzsvēra Ruks.

Lai arī maksimālais sods par ierobežojumu neievērošanu ir līdz 2000 eiro, Ruks norādīja, ka policija nedēļas nogalēs tāpat kā ikdienā Covid-19 ierobežojumu kontrolē vadās no principa, ka sods nav pašmērķis, un tikai pie apzināta un rupja pārkāpuma tiek piemērots sods.

Lai samazinātu risku inficēt vienam otru ar Covid-19, līdz 7. februārim nedēļas nogalēs, proti, naktīs no piektdienas uz sestdienu un no sestdienas uz svētdienu, laikā no plkst.22 līdz plkst.5 ir noteikts pārvietošanās aizliegums. Šajā laikā uz ielas var atrasties tikai, ja ir attaisnojošs iemesls un aizpildīts pašapliecinājums, kā arī līdzi jābūt personu apliecinošam dokumentam.