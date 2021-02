Lai gan Covid-19 pandēmija ir ietekmējusi ikviena dzīvi, daļai sabiedrības no inficēšanās ir īpaši jāpiesargājas. Viena no šīm grupām ir vecāka gadagājuma cilvēki, kuriem ir lielāks risks, ka slimības gaita un sekas būs smagas. Par to, kā seniori šajā laikā jūtas un ko domā par "jauno normālo", portālam "Apollo" pastāstīja pastāstīja daži no viņiem.