Kā noskaidrot, kurš čiepj jūsu bezvadu internetu?

Bezvadu internets, it īpaši globālās pandēmijas apstākļos, daudziem ir kļuvis par nepieciešamību ne tikai izklaidei un komunikācijai ar draugiem, bet arī profesionālajai darbībai. Par to, kā noskaidrot, vai interneta ātrums samazinās kāda "nelūgta ciemiņa" dēļ, portālam "RIA Novosti" pastāstījis IT speciālists Pāvels Mjasoedovs.