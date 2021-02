Mirušo skaits gada pirmajās trijās nedēļās Latvijā pieaudzis par 44,9%

Tostarp šogad pirmajās trijās nedēļās 158 mirušie bijuši vecumā no 60 līdz 64 gadiem, kas ir par 22,5% vairāk nekā attiecīgajā periodā gadu iepriekš, 226 - vecumā no 65 līdz 69 gadiem, kas ir pieaugums par 42,1%, 253 - vecumā no 70 līdz 74 gadiem, kas ir par 57,1% vairāk, 336 - vecumā no 75 līdz 79 gadiem, kas ir par 51,4% vairāk, 476 - vecumā no 80 līdz 84 gadiem, kas ir pieaugums par 75,6%, 376 - vecumā no 85 līdz 89 gadiem, kas ir par 41,4% vairāk, bet 323 mirušie bijuši 90 un vairāk gadus veci, kas ir par 34,6% vairāk.