Dombrovskis: Dalībvalstīm jāizmanto Atveseļošanās mehānisma iespējas novērst vājās vietas savā ekonomikā

EK atzinīgi vērtē šodien notikušo EP balsojumu, ar ko tika apstiprināta 2020.gada decembrī panāktā politiskā vienošanās par Atveseļošanas un noturības mehānisma regulu. Pēc EK domām, ir sperts svarīgs solis ceļā uz to, lai dalībvalstīm reformu un investīciju atbalstam darītu pieejamus 672,5 miljardus eiro aizdevumu un dotāciju veidā.

Atveseļošanās un noturības mehānisms ir galvenais instruments, uz kā balstās ES plāns "Next Generation EU", kurš izstrādāts ar mērķi iziet no Covid-19 pandēmijas stiprākiem. Mehānismam būs izšķiroša nozīme, palīdzot Eiropai atgūties no pandēmijas ekonomiskās un sociālās ietekmes, un tas palīdzēs padarīt ES ekonomiku un sabiedrību noturīgāku un nodrošinās zaļo un digitālo pārkārtošanos, akcentēja EK.