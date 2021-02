"No šodienas "mājsēde" arī mājputniem." Pirmo reizi Latvijā diviem mirušiem paugurknābja gulbjiem atklāta augsti patogēnā putnu gripa

PVD vadītājs Māris Balodis "ReTV Ziņām" sacīja: "Tagad mēs to varētu saukt par putnu "mājsēdi". Šodien MK tās prasības apstiprinās, jāievēro līdz epidemioloģiskā situācija uzlabosies visā Eiropā."

Pastare atceras – arī pērn pavasarī putnu migrācijas laikā tika noteikti līdzīgi biodrošības noteikumi mājputnu turēšanai ārpus telpām. "Viņas ļoti pārdzīvo to, jo dzīvnieki jūt, ka nāk pavasaris, ārā grib un visiem nav tur ziemas dārzs, kur netiek savvaļas putni klāt."

"Biodrošība kaut kāda ir jāizvērtē, bet, ja nav nekādu atklātu ūdens, neesmu pārliecināta, ka tur tie ūdens putni vispār nolaižas, uzkakāt no gaisa viņi tā nemēdz. Visam pārējam ir jābūt saimnieka atbildībā un, ja tā gripa viņam būs, tad viņš pats no tās gripas cietīs un tie putni viņam apsprāgs," norādīja Pastare.

PVD vadītājs Māris Balodis "ReTV Ziņām" gan sacīja, dienests biodrošības noteikumu ievērošanu rūpīgi uzraudzīs, kā arī aicinās to uzraudzīt pašvaldībām. Balodis uzsver – mājputnu saimniekiem šobrīd īpaši jāuzrauga, no kurienes tiek iegādāta dzīvnieku barība, mītnes vietas pakaišu drošība, kā arī jārūpējas par putnu aprūpētāju higiēnu. "Nedot putniem ūdeni no atklātām ūdenstilpēm, jo ūdens ir galvenais pārneses avots."