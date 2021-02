Latvijas bobslejistiem ceturtā un astotā vieta pasaules čempionātā

Melbārdis startā sasniedza astoto ātrāko laiku, braucienu aizvadīja diezgan "tīri", bet nespēja attīstīt lielu ātrumu, kā rezultātā finišā septītais laiks un 2,01 sekundes deficīts no līdera.

Pēc pirmās dienas vistuvāk kārtējam zeltam bija vācieša Frančesko Frīdriha četrinieks, no kura par 0,38 sekundēm atpaliek austrietis Benjamins Maiers un par 0,71 sekundi Frīdriha tautietis Johanness Lohners.

Ceturtais ar 0,82 sekunžu atpalicību no Frīdriha bija Ķibermanis, piektais - kanādietis Džastins Kripss (+0,85) un sestais - Melbārdis (+1,18), kurš par 0,05 sekundēm apsteidza vācieša Kristofa Hāfera ekipāžu.

No 24 ekipāžām sacensības pēc kritiena pirmajā braucienā neturpināja Monako ekipāža ar pilotu Romēnu Enrišu.

Pirmajā braucienā sportisti startēja pēc viņu izlozētajiem numuriem, kamēr otrajā - no 20.vietas līdz pirmajai, bet pēc tam trasē devās pārējie sportisti. Trešajā braucienā kamanas startēja no pirmās līdz pēdējai vietai pēc diviem braucieniem, bet ceturtajā braucienā ledusrenē brauca no 20.pozīcijas līdz pirmajai, kamēr ārpus divdesmitnieka palikušie sportisti sacensības noslēgs jau pēc trešā brauciena.