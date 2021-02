"Vispār visas pazīmes šogad norāda uz to, ka vasara būs silta. Un tas, ka pavasaris varētu būt straujš, tā arī varētu būt, jo līdz Lieldienām temperatūra solās būt svārstīga, kā arī slapjš sniegs, krusa, lietus un visi citi nokrišņi," stāsta laika vērotājs, piebilstot, ka marts ierasti vēl skaitās ziemas mēnesis vismaz Austrumlatvijā. "Ne velti marts skaitās sērsnu mēnesis."

Palu vietās ar to jau ir jārēķinās. Varbūt nebūs tik traki kā bija 2013. gadā, kad vēl 10. un 11. aprīlī pa sērsnu varēja ļoti labi slēpot, un temperatūra no rīta bija -15. Un tad strauji uznāca kušana, cik lieli pali tad bija! Šogad šis arī ir jāliek aiz auss," uzsver Vilis.

Bukšs uzsver, ka pie tik bargām ziemām, kā ir šogad, jūnijs varētu būt sauss, bet ap Jāņiem varētu rēķināties ar lietavām. Viņš to skaidro ar to, ka ap Ziemassvētkiem bija nokrišņi, līdz ar to vasaras saulgriežos varētu būt tāds pats laiks.