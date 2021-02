Zināms, kurš uzņēmums par 898 620 eiro izstrādās vakcinācijas procesa pārvaldības IT risinājumu

IT sistēmas risinājuma nodrošināšanā tika uzrunāti IT nozares organizācijas un aptuveni 50 lielākie IT uzņēmumi, lai tie deleģētu brīvprātīgos IT jomas ekspertus prasību izstrādāšanai jaunajai pandēmijas vakcinācijas procesa atbalsta IT sistēmai.

No tiem 27 eksperti sāka darbu, lai precīzi nodefinētu būtiskākās vajadzības un prasības vakcinācijas procesa pārvaldībai un automatizācijai. Tika izveidotas četras darba apakšgrupas, lai īsā laikā nointervētu veselības jomas ekspertus un izstrādātu risinājumu atbalstāmo procesu kartes un detalizētākas prasības izstrādei potenciālajam programmas veidotājam.

Brīvprātīgo darba grupu veidoja pārstāvji no vairākiem uzņēmumiem vai iestādēm. Tie bija pārstāvji no "Tet", "Cert.lv", "Emergn", "CTCo", "PwC Information Technology Services", "If P&C Insurance", "Veselības centru apvienības", "Longenesis", Bērnu klīniskās universitātes slimnīcas, "Accenture Latvia", "Sharentic", VM, "Helmes Latvia", "XWP", "White Digital", "TechHub Riga", "Ernest & Young" un "Latvijas mobilais telefons".

Aicinājums pieteikties uz sistēmas izstrādes projektu tika publicēts VM mājaslapā un IT nozares organizāciju kanālos. Pieteicās desmit IT nozares uzņēmumi, kas varētu veikt prasīto IT izstrādi, visi desmit uzņēmumi saņēma procesu kartes, kas sistēmai būtu jānodrošina. Vēlāk tika apstiprināti vērtēšanas kritēriji septiņās vērtēšanas pozīcijās, bet tikai septiņi no desmit uzņēmumiem sniedza detalizētu prezentāciju un savu konkrēto piedāvājumu, kā arī cenu piedāvājumu. Tika atlasīti trīs uzņēmumi, jo pārējie uzņēmumi varēja nodrošināt tikai nelielu daļu no prasītas funkcionalitātes.

Uzņēmumu, kas nodrošinās vakcinācijas procesa IT sistēmas izstrādi, noteica vērtēšanas grupa, kurā ietilpst astoņi cilvēki. To vidū bija IT eksperti no Nacionālā veselības dienesta un VM, kā arī neatkarīgie eksperti.

Vakcinācijas procesa IT sistēmas izveidi koordinē Vakcinācijas projekta birojs kopā ar VM darbiniekiem.

Vakcinācijas projekta birojā aģentūru LETA iepriekš informēja, ka IT risinājuma izstrādātājs tika izraudzīts jau pagājušajā nedēļā, bet šonedēļ visu nedēļu tika saskaņoti līguma nosacījumi.

Pēc līguma noslēgšanas paredzēts dot astoņas nedēļas pamata IT sistēmas izstrādei, bet daļa no funkcionalitātes varētu tikt nodrošināta jau agrāk.

Kā liecina "Firmas.lv" informācija, "ZZ Dats" reģistrēts 1995.gadā. Uzņēmums pieder Mārim Ziemam (52,5%) un Ingai Ziemai (47,5%). Pērn uzņēmuma apgrozījums bija 6,186 miljoni eiro, bet peļņa bija 591 602 eiro.