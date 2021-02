Raidījums: Kāpēc pret Covid-19 nevakcinē onkoloģijas pacientus?

To, ka vēža slimniekiem, kas iet uz ķīmijterapiju, pienākas vakcīna pret Covid-19, bet nekādas skaidrības nav un slimnīcu mediķi par to nezina, februāra otrajā nedēļā pamanīja Arta Snipe.

Viņai tuvs cilvēks sāka ķīmijterapiju: "Ieraugot, ka cilvēkam ir jābūt augstāk, ka viņš ir augstā prioritātē, dzirdot to, ka sāk jau vakcinēt nākamās kārtas, es automātiski sāku interesēties: "Klau, tev vakar bija ķīmija. Tev neviens nepiedāvāja?" - "Nē nepiedāvāja!"

"Par to jārunā ar ārstējošo ārstu. Pacienti ar smagām medicīniskajām indikācijām, nepieciešamības gadījumā, iet ārpus jebkuras rindas (1.grupa). Par to bija Imunizācijas valsts padomes rekomendācijas pirms divām nedēļām. Mediķus lēmums," viņš rakstīja.

Tomēr uz to brīdi neviens pret Covid-19 vakcinēts pacients nebija ne vien Stradiņa slimnīcā, bet arī nevienā citā, tostarp otrā lielajā – Austrumu klīniskās universitātes slimnīcā.

Tajās abās šo vakcināciju plāno uzsākt no 22. februāra. Un, lai arī tieši slimnīcu speciālisti bija tie, kas kopējās sanāksmēs ministrijas paspārnē mudināja šo grupu vakcinēt ātrāk par citiem, zaļā gaisma tām tika dota līdz galam nesagatavotiem – ar Nacionālā veselības dienesta 10.februārī jeb tajā pašā dienā, kad vēlāk sekoja minētais ministra tvīts.

P.Stradiņa slimnīcas valdes priekšsēdētājs Rinalds Muciņš norāda: "Par šo diskusijas bija sen, arī slimnīca pati ir rosinājusi. Protams, visus procesus, kā tas top, nevaram izsekot, jo arī diezgan liela daļa no šiem lēmumiem tiek pieņemta slēgtajās valdības sēdēs. Un tikai pēc zināma laika redzam to, ko no šīm sēdēm publisko."