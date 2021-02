Lembergs viņam nelabvēlīgā tiesas spriedumā saskata Krievijas opozicionāra Navaļnija scenāriju

Lembergs tiesas sprieduma lasīšanas laikā palūdza tiesai īsu pārtraukumu, un tiesa to akceptēja. Tā laikā Lembergs paspēja pārmīt vārdus ar savu dēlu Anriju, bet pārējās minūtes izmantoja komentāram žurnālistiem.

Attiecībā uz gaidāmajām pašvaldību vēlēšanām, Lembergs skaidroja, ka par to lemšot politiskā partija "Latvijai un Ventspilij". Ventspils mērs gan uzsvēra, ka viņa iespējamā startēšana vēlēšanās patlaban nav galvenais jautājums, turklāt kandidātu saraksti vēlēšanām jāiesniedz marta sākumā.

Vērtējot spriedumu un piemēroto apcietinājumu, Lembergs uzsvēra, ka tas ir normāls politisks process, izrēķinoties ar opozīcijas politiķi. "Tas Navaļnija scenārijs - tikai Latvijā. Apsveicu Latvijas tiesiskumu un demokrātisko valsti ar to, ka man pielietots drošības līdzeklis apcietinājums," uzsvēra Lembergs.

no tās dalībniekiem - SIA "Man - Tess", kompānijas "SWH Riga Zürich AG", AS "Naftas Parks - 100", AS "Banka Baltija" un Vladimira Krastiņa.