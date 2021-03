Pāvels Globa nosauc trīs Zodiaka zīmes, kuras martā piedzīvos lielas pārmaiņas

Skorpioniem martā kā akmens novelsies no sirds. Pavasara sākums viņiem būs pārtraukums no smagajiem ziemas darbiem. Šīs Zodiaka zīmes pārstāvjiem būs laiks sazināties ar ģimeni, izbaudīt brīvo laiku un vaļaspriekus. Kopumā mēnesis būs diezgan mierīgs, tikai marta beigās ir iespējami daži incidenti, kas var izsit no ierastā ritma.