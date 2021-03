"Muļķības. Pilnīgas muļķības. Mēs vispār nemaz to nevarējām ietekmēt," Re:Baltica Viņķeles teikto komentēja IVP vadītāja Dace Zavadska (Viņķele atteicās komentēt, par kādu sanāksmi viņa runā).

Re:Baltica apkopotā informācija gan no Eiropas Komisijas (EK), gan Lietuvas un Igaunijas veselības resoriem rāda, ka sākotnēji lielā izvēle par labu AstraZeneca ir drīzāk apstākļu sakritība. Tā pirmā pabeidza sarunas ar EK, un vakcīnas solīja gan lētas (1,78 eiro iepretim BioNTech/Pfizer 12 eiro), gan vieglas lietošanā, gan piegādes jau decembrī. Tas vēlāk nenotika, bet līguma noslēgšanas laikā augustā to nevarēja zināt.

Latvija un Lietuva augustā paņēma visas sev piedāvātās pro rata devas (Latvija 1,27 miljonus, Lietuva 1,86 miljonus), bet Igaunija paprasīja vairāk un parakstījās uz 1,33 miljoniem. "No tā brīža mēs neko savā pasūtījumā neesam mainījuši," Re:Baltica paskaidroja Igaunijas Sociālo lietu ministrijas pārstāve Eva Lehta.

Minējumus par lobismu radīja fakts, ka no visiem ražotājiem tikai šī kompānija bija uzaicināta uz IVP stāstīt par savu vakcīnu jau 14. septembrī. Zavadska to skaidro ar padomes vēlmi saprast, kāpēc tobrīd apturēts AstraZeneca klīniskais pētījums. Zāļu valsts aģentūra (ZVA) nav varējusi atbildēt un tās direktora vietnieks Jānis Zvejnieks ierosinājis uzaicināt pašus ražotājus, lai pastāsta. Zavadskai pat neesot firmas kontaktu. Citi nav aicināti, jo Moderna tobrīd Latvijā nav pārstāvēta, bet Pfizer ar saviem datiem sēžot "ierakumos kā partizāni".

"Absolūti slima kaķīša murgi," uz jautājumu par iespējamo lobismu atbild Zavadska. "Jebkurā valstī, kur IVP darbojas pēc Pasaules veselības organizācijas kritērijiem, mums ir tiesības un pienākums pieaicināt jebkuru, kurš var atbildēt uz mums interesējošiem jautājumiem – valsts institūcijas vai kompānijas, vai pētnieku grupas, asociācijas. Mēs esam neatkarīgi eksperti, mūsu lēmumi ir rekomendējoši. Neviens no mums nav amatpersona, kāds lobisms?"

Taču ir vairākas dīvainas sakritības. Pirmkārt, kad VM septembrī valdībai ziņo par ārkārtas iemaksām ES fondā vakcīnu pirkšanai, ziņojumā tiek noklusēts, ka pabeigtas sarunas arī ar BioNTech/Pfizer – un tātad arī šīs vakcīnas drīz tiks piedāvātas. Re:Baltica pagaidām nav izdevies noskaidrot, kurš un kāpēc to noklusēja.

Ceturtkārt (un tas ir otrais nepatiesais fakts Viņķeles atvadu runā) – BioNTech/Pfizer nebija tikai bagātāko valstu prioritāte. Kamēr Latvija pirmajā piegājienā novembrī pieteicās tikai uz 97 500 no sev pieejamajām 841 tūkstoša šīs vakcīnas devām (un vēlāk, saskaņā ar Veselības ministrijas februāra beigās sniegto informāciju uz 100 000 tūkstošiem no pieejamiem 420 tūkstošiem), Igaunija un Lietuva tobrīd ņēma daudz vairāk – uzreiz 703 tūkstošus un 1,24 miljonus devu jau pirmajā piegājienā. Tikmēr Latvijā neprotokolētās ierēdņu sanāksmēs vienojās, ka sākumā pirks šo vakcīnu tikai mediķiem, un papildu devas – turklāt ne visas – decembrī nopirka tikai laimīgas sagadīšanās dēļ.

Šie lēmumi, kā arī AstraZeneca novēlotā reģistrācija un nespēja saražot solīto, ir iemesls, kāpēc šobrīd Latvija atpaliek no Igaunijas un Lietuvas vakcinēšanas tempiem. Latvija janvārī piepirka būtiskus BioNTech/Pfizer apjomus, bet to lielās piegādes būs tikai no aprīļa, liecina VM grafiks.