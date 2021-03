"de facto": Kurš būs "jaunais Meroni"? Pieteikušies četri pretendenti

"Vadoties no pašreiz pieejamās informācijas konkursa dialoga nolikumā un ar to saistītos dokumentos, "KPMG Baltics" secināja, ka "KPMG" rīcībā nav informācijas par iespējamu interešu konfliktu, līdz ar to iesniedza pieteikumu dalībai konkursa dialogā," skaidroja "KPMG Baltics" mārketinga un komunikācijas vadītāja Lita Grafa.