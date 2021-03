Juta Valdmane apstiprina, ka ir attiecībās ar ASV dzīvojošo latvieti Juri

Nesen Valdmane devās ceļojumā uz Dubaiju, tomēr norādot , ka viņai ceļojumam ir bijis "nopietns iemesls". Nu var noprast, ka Valdmane sākotnēji devusies uz Dubaiju, lai no turienes lidotu tālāk uz ASV, kur dzīvo viņas mīļotais - Juris Kupris.

Pēc Jura publicētajām fotogrāfijām var spriest, ka viņš dzīvo ASV. Izdevums "The New York Times" savulaik nodēvēja Juri par pieprasītāko treneri Ņujorkā. Viņš vairākkārt parādījies arī TV ekrānos – kanāla NBC šovā "Today Show" un "Fox 5 News", arī žurnālos "Men’s Health" un "New York Magazine" intervēts kā sporta eksperts.