Tiesa noraida prasības par zīmola "Kārums" biezpienu sieriņu vizuālo identitāti

Rīgas apgabaltiesa noraidīja piena pārstrādes uzņēmumu AS "Preiļu siers" un AS "Tukuma piens" apvienotās prasības par AS "Rīgas piena kombināta" zīmola "Kārums" biezpienu sieriņu vizuālo identitāti, tostarp oranžo krāsu, aģentūrai LETA apstiprināja Rīgas apgabaltiesā.