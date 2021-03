E-veselību radīs no jauna, tās izmaksas mērāmas miljonos eiro

Viens no sistēmas lietotājiem, ģimenes ārsts Ingars Burlaks sacīja: "Ar e-veselību strādāju jau no paša sākuma, kopš tā parādījās. Diemžēl tās problēmas, kas bija jau no paša sākuma, tās hroniskās problēmas, kā sistēmas uzkāršanās vai izmešana laukā no sistēmas, kad tev parādās ekrāns ar izsaukuma zīmi, šīs problēmas saglabājas."