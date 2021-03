Kāpēc cilvēki nevēlas vakcinēties? Iedzīvotāju pieredzes stāsti

Ko nozīmē ziņa, ka AstraZeneca nav jāuzņemas atbildība? Andersone skaidro, ka no līguma starp kompāniju un ES izriet: "ES dalībvalstis, kas ir šī līguma puses, ir apņēmušās: ja šādas prasības tiks celtas pret AstraZeneca, un AstraZeneca samaksās tiesas sprieduma rezultātā šādam prasītājam, tad dalībvalstis to atlīdzinās." Tas nenozīmē, ka cilvēki nevar vērsties pret kompāniju tiesā, lai saņemtu atlīdzību. "Indivīdu, kas potenciāli celtu prasību un saņemtu atlīdzību, tas neskar. Viņam ir visas tās pašas tiesības, kas parasti," apstiprina Andersone.

Nevēlēšanos vakcinēties radījusi arī sajūta, ka vakcīnas saņemšana neko dzīvē nemainīs. Tas ir Laura galvenais arguments. Viņš ir karavīrs, un viņam vakcinēties vajadzētu obligāti , taču Lauris nolēmis pret to cīnīties. Iemesls nav uzskats, ka vakcīna varētu kaitēt vai ka medijos par to nestāsta patiesību.

Savukārt vēl neapstiprinātajai Johnson&Johnson vakcīnai tiek lēsta 74% efektivitāte pret asimptomātisku infekciju, raksta The New York Times, lai gan FDA uzsver, ka secinājums pagaidām izdarīts no neliela pētījumu dalībnieku skaita, tāpēc uz to pilnīgi paļauties nevar. Novavax vakcīnai pētījumos ar makakiem izdevās apturēt transmisiju pilnībā, kas radījis cerību par līdzīgu efektu, arī vakcinējot cilvēkus.