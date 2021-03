Iedzīvotāji vāc parakstus par klātienes mācību noteikšanu visiem mazo klašu skolēniem

Ērkšķe uzsvēra, ka darba devējam tāds darbinieks nav īsti "pievilcīgs", jo no valsts puses nav pietiekama atbalsta mehānisma darba devējiem, kam jāsamierinās ar to, ka darbinieks faktiski strādā uz pusslodzi. Savukārt ģimenēs, kurās vecāku darba specifika neļauj piedalīties bērna klātienes mācībās, visticamāk bērnam vispār netiek sniegts pietiekams atbalsts mācību procesā, it īpaši, ja ienākumi no šī darba ir vienīgais ģimenes iztikas avots, piemēram, ja bērnu audzina viens vecāks vai otrs vecāks ilgstoši ir bezdarbnieks.