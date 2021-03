Lomažam Vācijas bundeslīgas sezonas rezultativitātes rekords

Lomažs svētdien laukumā pavadīja 35 minūtes un 19 sekundes, kuru laikā grozā raidīja sešus no astoņiem divpunktu metieniem, septiņus no 12 tālmetieniem un piecus no sešiem soda metieniem. Tāpat viņš izcīnīja vienu atlēkušo bumbu, trīsreiz rezultatīvi piespēlēja, pārtvēra vienu bumbu, piecas reizes kļūdījās un četras reizes pārkāpa noteikumus.