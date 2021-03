Zinātnieks: Antivielu terapija ir efektīva Covid-19 pacientu ārstniecībā

Patlaban Eiropas Zāļu aģentūra (EZA) izvērtē divas zāļu terapijas, no kurām viena - "REGN-COV2" - ir divu monoklonālo antivielu kombinācija, kas jau provizoriski apstiprināta, sniedzot iespēju Eiropas Savienības valstīm iegādāties šo medikamentu. Šādu iespēju jau izmantojusi Francija, kas iegādājusies šo medikamentu lietošanai slimnīcās.

Vienu no šiem medikamentiem - "REGN-COV2", kuru ražo "Regeneron", - jau iepriekš izmantoja bijušā ASV prezidenta Donalda Trampa ārstēšanai, kad viņš pagājušā gada rudenī saslima ar Covid-19. Tramps no saslimšanas atguvās salīdzinoši ļoti ātri un spēja turpināt dalību priekšvēlēšanu kampaņā.

To apliecinot arī EZA lēmums šim medikamentam sākt pakāpenisko izvērtējumu - procesu, ko aģentūra sāk gadījumos, kad ir pietiekami daudz datu, kas liecina, ka šai terapijai varētu būt efekts un ka to ir vērts pētīt un vērtēt. Pakāpeniskā izvērtēšana no praktiskā skatupunkta nozīmē, ka datus vērtē uzreiz, procesa gaitā, līdz ko tie kļūst pieejami. Poplavskas skatījums uz šī medikamenta nākotni ir pozitīvs, lai gan joprojām ir daudz nezināmo.