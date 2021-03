Kā tiek aprēķināta vakcīnu pret koronavīrusu efektivitāte?

"Pētījumā ir vakcīnas grupa un placebo grupa. Un tad pētījuma noslēgumā skatās, cik daudz bija saslimuši vienā grupā un otrā grupā. Un tad rēķina attiecību, kāds ir risks saslimt vienā vai otrā grupā – vakcīnas vai placebo grupā. Un pēc tam no šīs attiecības pārrēķina, cik liela būs efektivitāte procentos, cik liela ir aizsardzība. Tātad, kāda ir iespēja, ka vakcīna pasargās no simptomātiskas saslimšanas. To tas procents arī norāda," norādīja Poplavska.