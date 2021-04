Atkal nomainīta "KPV LV" valde

Saskaņā ar "Firmas.lv" datiem, no 1.aprīļa politiskā spēka valdē ir labklājības ministre Ramona Petraviča, Saeimas deputāti Ēriks Pucens, Māris Možvillo, Ieva Krapāne, kā arī Jurģis Miezainis un Krists Bergans-Berģis.

Kā ziņots, "KPV LV" iekšienē starp pagājušā gada 6.decembrī ievēlēto valdi no vienas puses un pie varas valstī esošajiem "KPV LV" politiķiem no otras puses bija raisījušās domstarpības. UR vispirms reģistrēja 6.decembra valdi, tad 12.decembrī ievēlēto valdi, līdz ar to 6.decembra valde zaudēja savas pilnvaras, bet tad atkal pie teikšanas nonāca 6.decembra valde.