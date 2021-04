Tanzānijas jaunā prezidente radikāli maina valsts politiku Covid-19 jautājumā

Prezidente paziņoja, ka viņa izveidos tehnisku komiteju, kas viņu konsultēs par Covid-19 infekcijas gadījumu izplatību valstī un par to, kā reaģēt uz pandēmiju.

"Mēs veiksim medicīniskus pētījumus, kas mums pateiks par problēmas mērogu un konsultēs mūs par to, ko iesaka pasaule un mūsu pašu eksperti," sacīja prezidente.

Hasanas izteikumi ir dramatiska pārmaiņa salīdzinājumā ar 17.martā mirušā prezidenta Džona Magufuli politiku. Magufuli bija viens no vadošajiem Covid-19 noliedzējiem Āfrikā un pērn jūlijā apgalvoja, ka Tanzānija var tikt vaļā no jaunā koronavīrusa ar trīs dienas ilgām valsts lūgšanām.

Opozīcijas līderis Tundu Lisu, kurš dzīvo trimdā Beļģijā, brīdināja tanzāniešus vēl nejūsmot par Hasanas paziņojumiem. "Praksē nebūs nekādas atšķirības no Magufuli. Tas ir magufulisms bez Magufuli!" tviterī rakstīja Lisu.

Hasana bija viceprezidente otrajā amata termiņā, kad Magufuli februāra beigās pazuda no sabiedrības redzesloka. Magufuli neparādīšanās sabiedrībā 19 dienas izprovocēja pieņēmumus par saslimšanu ar Covid-19. Hasana 17.martā paziņoja, ka Magufuli miris no sirds mazspējas, bet opozīcijas līderi apgalvo, ka viņš miris no Covid-19.