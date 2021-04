Pāvels Globa nosauc Zodiaka zīmes, kurām aprīlis varētu būt riskants mēnesis

Lauvas un Strēlnieka Zodiaka zīmes aprīlī saskarsies ar stresu un konfliktu situācijām. Lai no tā izbēgtu, viņiem jāizvairās no pretrunām un pēc iespējas mazākas iesaistes dažādos skandālos.

Jaunavas zīmē dzimušajiem ir jāatturas no uguns, pretējā gadījumā ir iespējamas dažādas ārkārtas situācijas. To var interpretēt dažādi - jāizvairās no visa, kas saistīts ar dzīvu uguni, piemēram, no krāsns kurināšanas, vai arī iespējams no ugunīgiem un asiem cilvēkiem.