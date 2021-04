"Neesiet pārsteigti, ja Elvi aizmaina." NHL apskatnieks ieskicē Merzļikina iespējamo nākotnes scenāriju

"The Fourth Period" apskatnieks Deivids Pagnota ir nosaucis trīs komandas, kas jau iepriekš ir izrādījušas interesi par latviešu vārtu vīru.

"Neesiet pārsteigti, ja Elvi aizmaina. Interese par Merzļikinu pastāv jau kopš pagājušās sezonas un runas par viņa iespējamu šķiršanos no viņa Kolumbusā pēdējā laikā ir palikušas arvien aktīvākas," norādīja Pagnota.

Paplašināšanās drafta būtība ir tāda, ka katra no NHL vienībām varēs pasargāt vienu vārtsargu, septiņus uzbrucējus un trīs aizsargus vai arī astoņus laukuma spēlētājus (neatkarīgi no pozīcijas) un vienu vārtsargu. No spēlētājiem, kas netiek pasargāti "Kraken" varēs izvēlēties spēlētājus, ar kuriem tad klubs jaunajā sezonā dosies laukumā.