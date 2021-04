27. martā no Durbes jūras ērgļu ligzdas barības meklējumos devās tēviņš Raimis, kurš līdz šim brīdim nav atgriezies atpakaļ pie mātītes Mildas un trīs olām. Gandrīz desmit dienas pēc tam, kad Milda bija pamesta viena ar neizperētām olām, viņas ligzdā apmetās jauns ērglis, ko nu komentējis Latvijas Dabas fonda (LDF) ornitologs Jānis Ķuze.

"Šīs sezonas ligzdošanas sezonas kontekstā būtiskākais jautājums ir par to, vai tēviņš sāks nest barību - tas būtu principiāls notikumu pavērsiens.

Ķuze skaidro, ka lomas ligzdā ir ļoti stingri nodalītas. Inkubācijas laikā un periodā, kamēr ligzdā ir mazi mazuļi, tēviņš ir tas, kurš piegādā barību, bet mātīte dara lielo vairumu perēšanas darbu. Tas nozīmē, ka šajā laikā mātīte ir pilnībā atkarīga no tēviņa. Ja tēviņš nepiegādā barību, mātīte kādu laiku var izturēt bez ēšanas, taču kādā brīdī viņai ir jādodas medībās, riskējot, ka nepieskatītās olas var atdzist vai kāds tās var apēst.

Tiesa, pavisam vientuļa Milda šīs nedēļas laikā nebija. Sākotnēji ligzdas tuvumā bija manāms cits ērgļu pāris, kuri, iespējams, bija nolūkojuši ligzdu savām vajadzībām, taču abi ērgļi drīz vien no redzesloka pazuda.

Vēlāk uz dažām dienām Mildai "piesitās" kāds jauns ērglis, taču arī tas vairs ligzdas tuvumā nerādās. "Es pat nebūtu pārsteigts, ja viņš kādā brīdī būtu sācis mātīti barot," norāda Ķuze. Tomēr tā nenotika. Ornitologs skaidro, ka jūras ērgļi sāk ligzdot salīdzinoši lielā vecumā, kad viņiem ir pieci gadi, taču ne visi to dara uzreiz. "It īpaši jaunie putni dažkārt mēdz "spēlēt ģimeni", piemēram, divi jaunuļi – tēviņš un mātīte – var krāmēties pa pilnīgi svešu jūras ērgļu ligzdu – cilāt zariņus, iesēdēt bedrīti un it kā pat gatavoties ligzdošanai, - bet nekāda ligzdošana netiek uzsākta.