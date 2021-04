Freimanim mača rezultatīvākā spēlētāja gods un "biļete" uz Polijas čempionāta finālu

Freimanis laukumā pavadīja 34 minūtes un 29 sekundes, kuru laikā grozā raidīja sešus no deviņiem divpunktu un trīs no pieciem divpunktu metieniem, kā arī realizēja trīs no četriem "sodiņiem". Viņš arī izcīnīja piecas atlēkušās bumbas, divreiz rezultatīvi piespēlēja, pa reizei kļūdījās un bloķēja pretinieka metienu, nopelnīja trīs personiskās piezīmes un spēli noslēdza ar +/- rādītāju +8.