Terehovas "tradīcijas": 2007. gada lieta pret muitniekiem vēlāk izbeigta, šoreiz VID sola rezultātus

Tomēr KNAB izmeklētāja lēmumā norādīts: "No fonogrammās fiksēto sarunu satura bez aizdomās turēto un liecinieku paskaidrojumiem nav iespējams gūt priekšstatu un līdz ar to arī ticamus pieradījumus par to, kad, kur un kādas konkrētas personas dod un pieņem kukuļus."