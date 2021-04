"Tas savā ziņā ir kliedzošs notikums." Petraviča paziņo rīcības plānu kristīgajā pansionātā

Petraviča stāstīja, ka pašlaik pansionātā Veselības inspekcija (VI) un Slimību profilakses un kontroles centrs (SPKC) veic visas nepieciešamās pārbaudes, lai noskaidrotu lietas apstākļus, jo pie brīvprātīgas vakcinācijas ir jāizvērtē, vai pansionāta klienti bija atteikušies paši, vai gluži pretēji iespaidoti, lai atteiktos no vakcīnas.

"Protams, tas savā ziņā ir kliedzošs notikums, bet ir jāizvērtē visi apstākļi un gadījumā, ja tiks konstatēti būtiski pārkāpumi, tad vainīgās personas var saukt pie kriminālatbildības, bet ministrija lemtu par "Zilākalna" izslēgšanu no attiecīgo pakalpojumu sniedzēju reģistra," sacīja ministre.

Uz jautājumu vai līdzīga situācija nav arī vēl kādā pansionātā, ministre uzsvēra, ka ministrijas rīcībā nav informācijas par nevienu sociālās aprūpes centru, kurš arī būtu atteicies no vakcinācijas pret Covid-19 un piebilda, ka līdz šai dienai ir vakcinēti 2500 sociālās aprūpes centru darbinieki, kas ir 93% no tiem, kuri piekrita vakcinēties. 6300 klienti saņēma pirmo vakcīnu, tas ir ap 73% no tiem, kuri bija izteikuši tādu vēlmi.