Noskaidrots, ko simbolizēja karalienes piespraude un princim Filipam bērēs veltītie ziedi

Ričmondas piespraude, kuru karaliene gadu gaitā ir nēsājusi daudzos oficiālos pasākumos esot kopā ar vīru princi Filipu, sākotnēji esot piederējusi viņas vecmāmiņai, karalienei Mērijai. Mērija to saņēmusi kāzu dāvanā no Ričmondas pilsētas. Karaliene ir ļoti iemīļojusi šo rotu, jo ar to viņai saistās daudz patīkamu brīžu ceļojumos kopā ar princi Filipu.