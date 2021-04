Skolu jaunatnes dziesmu un deju svētku svinēšana lētāk izmaksātu pie "C" scenārija

Skolu jaunatnes dziesmu un deju svētkiem paredzēti trīs scenāriji - "A", "B" un "C". Pirmais jeb "A" scenārijs nosaka, ka svētki norisinās tradicionāli un kā ierasts. Šo scenāriju Covid-19 pandēmijā neizskata. "B" scenārijs paredz, ka svētku svinēšana notiek Rīgā un reģionā svaigā gaisā, savukārt saskaņā ar "C" scenāriju pasākumi noritētu tikai epidemioloģiski drošajos reģionos svaigā gaisā - sporta laukumos, skolu pagalmos un estrādēs.

Izglītības un zinātnes ministre Ilga Šuplinska (JKP) jau iepriekš norādīja, ka svētki, visticamāk, notiks pēc "C" scenārija, taču, IZM prezentācija liecina, ka pieļaujams būtu arī "B" scenārijs vai abu šo scenāriju apvienojums.

Drošai svētku norisei vienā dienā plānots viens pasākums, līdz ar to dalībnieki svētku svinēšanā piedalītos tikai vienu dienu. Svētkus plānots atzīmēt bez skatītājiem, taču būtu iespēja svētku sajūtu gūt pie saviem televizoru ekrāniem.

IZM uzsvēra, ka gan "B", gan "C" scenārijā paredzēts samazināts repertuārs, izpaliktu tradicionālais svētku gājiens, kā arī svētkus varētu vērot vien pie saviem televizoru ekrāniem.

Saskaņā ar ministrijas informāciju kopējais finansējums "B" scenārija īstenošanai būtu 4 080 800 eiro. No tiem 540 000 eiro būtu jāparedz atlīdzībai māksliniekiem, tehniskajam un organizatoriskajam personālam, 1,3 miljoni eiro - dalībnieku testēšanai, 828 000 eiro - telpu īrei, mākslinieciskajam un tehniskajam noformējumam, 30 800 eiro - dalībnieku reģistrācijas, uzskaites un kontroles sistēmai, 125 000 eiro - neatliekamās medicīniskās palīdzības nodrošināšanai, 137 000 eiro - apsardzes, drošības, kārtības nodrošināšanai, 340 000 eiro svētku notikumu atspoguļošanai, video dokumentēšanai un 780 000 eiro dalībnieku ēdināšanai.

Savukārt pie "C" scenārija būtu nepieciešams no valsts budžeta finansēt svētku notikumu atspoguļošanu un video dokumentāciju, kam būtu nepieciešami 780 000 eiro, savukārt atlīdzībai mākslinieciskajam, tehniskajam un organizatoriskajam personālam vajadzētu 540 000 eiro. Tikmēr pedagogu darba samaksu segs no budžeta mērķdotācijas.