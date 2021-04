Dānija ieviesīs stingrākus noteikumus pilsonības iegūšanai

Personām, kas pieteiksies pilsonībai, būs jāpierāda, ka nav tikušas notiesātas, tostarp, nav saņēmušas nosacītu sodu. Personām būs arī jāpierāda, ka spējušas sevi nodrošināt vismaz trīsarpus gadus no pēdējiem četriem gadiem.

"Mēs vēlamies būt pilnīgi droši, ka tie, kuri saņem Dānijas pilsonību ar visām no tās izrietošajām tiesībām, ir labi integrēti dāņu sabiedrībā un ir pieņēmuši to, tostarp dāņu vērtības," raidorganizācijai DR sacīja Dānijas migrācijas ministrs.

Dānijas Statistikas biroja publiskotie dati liecina, ka 11% no 5,8 miljoniem Dānijas iedzīvotāju ir ārvalstu izcelsme - viņi ir vai nu paši dzimuši ārvalstīs vai arī viņu vecāki ir dzimuši ārvalstīs. No viņiem 58% ir no valstīm, kas nav Rietumu valstis.