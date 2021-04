Noskaidrots, kam tiks prinča Filipa atstātais mantojums un Edinburgas hercoga tituls

Tomēr lielākā daļu šo aktīvu tiks nodoti Lielbritānijas karalienes Elizabetes II rīcībā. Tas ļauj mantojumu pārcelt no suverēna uz suverēnu bez papildu nodevām un nodokļiem. Viņas Majestāte ir atbrīvota no nodokļa maksāšanas, ko paredz īpaša monarhijas un valdības vienošanās, tāpēc viņa visu varēs nodot savam vecākajam dēlam Velsas princim Čārlzam.

Ja Filips atstātu kādu no saviem īpašumiem citai personai, nevis sievai, to varētu nodot, maksājot miljonu mantojuma nodoklī.

"Kas ir interesanti, kam viņš to dāvinās," sacīja karaliskās ģimenes biogrāfs Deivids Makklūrs. "Visefektīvākais veids ir mantojumu nodot laulātajam partnerim. Ja viņš atstātu visu savu īpašumu karalienei, par to nebūtu jāmaksā papildu nodoklis. Karaliskā ģimene mantojumu saglabā ģimenē, un tradicionāli viņi nodod to nākamajam rindā."